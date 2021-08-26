На Дне рождения популярного украинского телеведущего Юрия Горбунова выступала группа "Шпилясті кобзарі"
Как пишет Politeka.net, День рождения популярного украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова приходится на День Независимости Украины 24 августа. На вечеринке в украинском стиле веселились не только украинские знаменитости, но и выступали участники "Голосу країни" и "Україна має талант".
В своем Instagram жена Горбунова Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, показала кадры с Дня рождения. Так, Катя рассказала, что выступать на празднике мужа они пригласили гурт "Шпилясті кобзарі", которые были участниками 9 сезона шоу "Голос країни" и 3 сезона "Україна має талант".
"Let's party start", - написала Осадчая.
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Заметим, что в состав группы входят бандуристы. Ребята спели много украинских песен. Гости праздника Горбунова и и сам именнник с женой подпевали и танцевали под легендарную песню "Червона рута" в исполнении "Шпилястих кобзарів".
Также на своей странице в Instagram Горбунов поблагодарил всех, кто разделил с ним радость торжества.
"Отпраздновали !! Спасибо всем вам !! Люблю безумно !!", - написал Юрий.
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