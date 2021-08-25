Популярний український телеведучий Юрій Горбунов після народження сина дав в мережі підказку про його ім'я
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим. Також він проявив себе як актор і продюсер у фільмах "Скажене весілля". І до цієї кінороботи він брав участь в безлічі картин. Як відомо, Юрій одружився на Каті Осадчій в 2017-му році, і в тому ж році у них народився син Іван. Нещодавно стало відомо, що у подружжя народився ще один син. Артист активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.
Цього разу Юрій на своїй сторінці в Instagram опублікував нове фото. На знімку задоволений телеведучий тримає торт, на якому написано "Горбунов+2".
"Свято триває", розповів телеведучий.
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Під публікацією користувачі Мережі вітають шоумена з минулими святами і задають питання про те, як же все-таки назвали новонародженого сина: "Бажаємо ще й донечку", "Як все-таки назвали?", "Ну взагалі вогонь!", "Що означає плюс 2?", "Щасливий тато", "Мишко, напевно, назвали", "Юрець, ну ти і лиходій".
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