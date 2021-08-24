Телеведущий Юрий Горбунов появился в компании Софии Ротару после концерта

Вчера вечером в Мариинском дворце прошла церемония награждения президентской премии "Национальная легенда". После этого также прошел праздничный концерт, на котором появилась и удостоенная награды София Ротару.

С артисткой сделали памятные фото многие звезды, в том числе и телеведущий Юрий Горбунов, который присутствовал на празднике. В классическом черном костюме Юрий позировал рядом с 74-летней певицей, обнявшись и улыбаясь перед камерой.

Вот шесть "национальных легенд" по версии Владимира Зеленского:

Фото из офиса Президента

«Кто-то сегодня не увидел свою любимую поэтессу, музыканта, спортсмена. Это не значит, что мы не считает их легендами. Украина имеет сотни легенд, Все они будут награждены. Эта премия будет проходить каждый год, - заявил президент Зеленский.

Отметим, всего 4 дня назад, 19 августа у телеведущей «Светской жизни» Кати Осадчей и ее супруга Юрия Горбунова родился еще один сын. У супругов есть еще один общий ребенок – 4-летний Иван.

Сейчас Катерина осталась дома и не принимает участие в новых съемках или не выступает в роли телеведущей, поскольку восстанавливается. Сам артист же принял участие в торжественном мероприятии вчера вечером.

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