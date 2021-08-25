Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов после рождения сына дал в сети подсказку о его имени

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим. Также он проявил себя как актер и продюсер в фильмах "Скажене весілля". И до этой киноработы он участвовал в множестве картин. Как известно, Юрий женился на Кате Осадчей в 2017-ом году, и в том же году у них родился сын Иван. Недавно стало известно, что у супругов родился еще один сын. Артист активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Юрий на своей странице в Инстаграм опубликовал новое фото. На снимке довольный телеведущий держит торт, на котором написано "Горбунов+2".

"Праздник продолжается", рассказал телеведущий.

Под публикацией пользователи сети поздравляют шоумена с прошедшими праздниками и задают вопросы о том, как же всё-таки назвали новорожденного сына: "Желаем еще и доченьку", "Как всё-таки назвали?", "Ну вообще огонь!", "Что означает плюс 2?", "Счастливый папа", "Мишуткой, наверное, назвали", "Юрец, ну ты и злодей".

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