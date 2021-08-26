Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Юрій Горбунов та багато інших українських зірок відреагували на вражаюче досягнення Дмитра Монатика, який удостоївся звання Заслуженого артиста України

24 серпня, в День Незалежності, 35-річний співак отримав з рук президента України Володимира Зеленського посвідчення Заслуженого артиста України. Нагороду за внесок в українську культуру Монатіку вручили під час урочистого параду на Хрещатику.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився емоційним постом, опублікувавши відео з моментом отримання своєї нагороди. Він підкреслив, що для нього це стало великим досягненням.

Зірки українського шоу-бізнесу бурхливо відреагували на таку важливу подію в кар'єрі свого колеги. Вони залишили багато слів підтримки під його постом.

"Ееееее! Пишаюся", - коротко написала співачка Надя Дорофєєва.

"Вітаємо! Так тримати! Браво!",- звернувся до артиста ведучий Юрій Горбунов.

"Гідний 1000000%!", - заявив хореограф Влад Яма.

"Із заслуженою і довгоочікуваною нагородою! ура!",- написала колишня підопічна Монатика Ліда Лі.

"Урааааааа", - не стримала емоцій Леся Нікітюк.

"Дімочка, мої привітання! Ти-гордість!", - написала співачка Світлана Лобода.

"Діма, вітаю тебе! Творчого натхнення!", - побажала Ірина Білик.

Прості українці також не залишилися осторонь.

"Дивлюся на Вас - ну така щирість, відкритість, простота... Прям сама в усмішці розпливлася", "ніхто не вірив в нього, а він взд**чив всіх", "а хтось, колись говорив що він ніколи нічого не досягне....Розумничка, молодець, ти заслужив цю нагороду", - пишуть люди.

Нагадаємо, українці пересварилися через нове звання Монатика, кадри.

Як повідомляла Politeka, Монатика застали з Дорофєєвою на "Чорноморських іграх".

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