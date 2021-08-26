Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Юрій Горбунов та багато інших українських зірок відреагували на вражаюче досягнення Дмитра Монатика, який удостоївся звання Заслуженого артиста України
24 серпня, в День Незалежності, 35-річний співак отримав з рук президента України Володимира Зеленського посвідчення Заслуженого артиста України. Нагороду за внесок в українську культуру Монатіку вручили під час урочистого параду на Хрещатику.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився емоційним постом, опублікувавши відео з моментом отримання своєї нагороди. Він підкреслив, що для нього це стало великим досягненням.
Зірки українського шоу-бізнесу бурхливо відреагували на таку важливу подію в кар'єрі свого колеги. Вони залишили багато слів підтримки під його постом.
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"Ееееее! Пишаюся", - коротко написала співачка Надя Дорофєєва.
"Вітаємо! Так тримати! Браво!",- звернувся до артиста ведучий Юрій Горбунов.
"Гідний 1000000%!", - заявив хореограф Влад Яма.
"Із заслуженою і довгоочікуваною нагородою! ура!",- написала колишня підопічна Монатика Ліда Лі.
"Урааааааа", - не стримала емоцій Леся Нікітюк.
"Дімочка, мої привітання! Ти-гордість!", - написала співачка Світлана Лобода.
"Діма, вітаю тебе! Творчого натхнення!", - побажала Ірина Білик.
Прості українці також не залишилися осторонь.
"Дивлюся на Вас - ну така щирість, відкритість, простота... Прям сама в усмішці розпливлася", "ніхто не вірив в нього, а він взд**чив всіх", "а хтось, колись говорив що він ніколи нічого не досягне....Розумничка, молодець, ти заслужив цю нагороду", - пишуть люди.
Нагадаємо, українці пересварилися через нове звання Монатика, кадри.
Як повідомляла Politeka, Монатика застали з Дорофєєвою на "Чорноморських іграх".
Також Politeka писала, що суддя "Голосу країни" Монатик "запалив" на курорті, дружина зняла все на камеру.