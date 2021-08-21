Известный фестиваль «Черноморские Игры» стартовали в курортном Скадовске в пятницу, 20 августа

Надя Дорофеева и Дима Монатик появились одними из первых. Их репетиция вызвала большой ажиотаж. Посмотреть на артистов собралось большое количество желающих, пишут "Факты".

Дети буквально облепили своих любимчиков, приготовив для них сюрпризы. Поскольку события фестиваля бесплатные, то для многие это едва ли не единственная возможность посмотреть и послушать любимых артистов.



Исполнители также, похоже веселились во всю, дурачась и радуя публику.

Увидев Надю, Дима Монатик на радостях подхватил ее на руки и унес в пресс-рум.

«Я поймал тебя», — сказал певец при этом.

Позже артист позабавил и гостей отеля, в котором остановился в Скадовске. Хореографию для выступления он репетировал у бассейна.

Отметим, в этом году на "Черноморских играх" будут также Настя Каменских, Тина Кароль, Александр Пономарев, Макс Барских, Анна Тринчер, Владимир Дантес, Никита Ломакин, Оля Цибульская, «Go_A» и другие.

Напомним, счастливого судью "Голосу країни" Монатика засняли в ЗАГСе с роскошной шатенкой.

Также Politeka сообщала, что жена Монатика показала, как певец ведет себя с детьми на отдыхе.

А еще Politeka писала, что подросшие сынишки судьи "Голосу країни" Монатика поразили внешностью.