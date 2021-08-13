Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, показала кадры семейного отдыха

Дима Монатик вместе с женой и сыновьями, Даниилом и Платоном, отправились в Турцию, пишет Politeka.net. Супруга певца порадовала кадрами, на которых запечатлела мужа с детьми.

Так, можно увидеть ребенка после купания в плавках с изображением динозавра, Монатика, обнимающего сына, Ирину с цветами и другие фото и видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Дневник отпуска ☀️❤️‍🔥", - написала Ирина.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Клааас❤️❤️❤️", "Боже, как жить от такой милоты❤️❤️❤️❤️", "Ирина🥰Ваша семья -волшебная✨✨✨❤️", "😍😍😍😍 какие прекрасные ❤️", "Какие тёплые фотокарточки🥰🥰🥰🥰🥰", "Какие котики 😍❤️", "Такая любовь и счастье исходят от этих кадров 💜", "Вы такие прекрасные, счастья вам всем ❤️❤️❤️", "Классные ребята. Улыбашки))", "Какой же он миленький❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина и Дима Монатик познакомилась у общих знакомых, поначалу оба просто дружили, а спустя три года у них завязались романтические отношения. Пара официально оформила отношения шесть лет назад.

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