Жена популярного певца Дмитрия Монатика Ирина показала, как праздновала свой День рождения в Турции

Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Дмитрий Монатик долго скрывал свою личную жизнь, поэтому о его жене Ирине очень мало известно. Есть информация, что Ирина Монатик (в девичестве Демичева) также родом из Луцка, они с Дмитрием познакомились за несколько дней до его переезда в Киев.

Сам певец говорит, что Ирина – его самый родной человек, она его вдохновляет, они могут говорить без остановки на различные темы даже после многих лет совместной жизни. Пара воспитывает двух сыновей, которых оберегают от публичности.

Ирина не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, однако все же рассказала, как отпраздновала свой День рождения 10 августа. Ирина опубликовала селфи, которое сделала на отдыхе в турецком городе Кемер.

"Голова в облаках! - Привет, первый день Нового года жизни ❤️🔥❤️🔥☀️☀️", - написала Ирина.

Кроме этого, в stories жена Монатика показала, какой сюрприз ей устроил сам певец. Ирина опубликовала видео, на котором видно, что прямо на берегу моря стоит праздничный стол и сцена.

"Любимый приготовил сюрприз", - написала Монатик.

С Днем рождения Ирину Монатик поздравили известные звезды, в том числе Алексей Дурнев, Ирина Горовая, Леся Никитюк, Катя Варнава, Надя Дорофеева, и, конечно, сам Монатик.

Он опубликовал трогательное видео с совместной фотосессии, снова признался Ирине в любви и написал, что "хотел бы, чтобы каждому так повезло". В подписи к посту Монатик посвятил Ирине трогательное стихотворение. Приведем несколько строк:

"Кто-то сдался давно, почем зря я считаю.

Все разбазарил и на душе пусто…

Я особенно остро сейчас понимаю,

Что тоже, легко мог примкнуть в ряды грубых…

Но мне так повезло…

Ты такая одна…

Я только с тобой познал эти чувства...", - пишет певец.

Ранее Politeka писала, что жена Монатика в образе шикарной морячки произвела фурор: "Обалдела".

Напомним, что судья "Голоса страны" Монатик произвел фурор, превзойдя Кароль и Каменских: "можно смотреть вечно".

A еще Politeka сообщала, что Монатик довел до слез жену Влада Ямы и заставил Полякову аплодировать: "Как же мне повезло".