Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала стильний образ, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Ірина є дружиною Дмитра, а також керує продюсерським центром разом з Монатіком. Красуня не дуже любить публічність, але веде сторінку в Instagram, де радує фанатів цікавим контентом.

На новому фото Іра здалася в штанях і корсеті з розрізом. Дівчина позувала перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон і посміхаючись.

"День 2. Традицій потрібно дотримуватися, адже сьогодні такий фантастичний вечір, дякуємо величезна кількість ритмоlove за те,що так голосно і з такою любов'ю звучите в унісон з людиною ,яка обожнює те, що робить і цінує кожного з Вас!!!!Спасибі вам від усієї команди за те, що при такому великому виборі прийшли до Монатіка", - написала Іра.

Горова відразу прокоментувала фото:"Іруся, вогонь".

Соня Плакидюк теж не залишилася осторонь, написавши комплімент:"Іруся, ти розкішна".

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