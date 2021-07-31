Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала стильний образ, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Ірина є дружиною Дмитра, а також керує продюсерським центром разом з Монатіком. Красуня не дуже любить публічність, але веде сторінку в Instagram, де радує фанатів цікавим контентом.
На новому фото Іра здалася в штанях і корсеті з розрізом. Дівчина позувала перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон і посміхаючись.
"День 2. Традицій потрібно дотримуватися, адже сьогодні такий фантастичний вечір, дякуємо величезна кількість ритмоlove за те,що так голосно і з такою любов'ю звучите в унісон з людиною ,яка обожнює те, що робить і цінує кожного з Вас!!!!Спасибі вам від усієї команди за те, що при такому великому виборі прийшли до Монатіка", - написала Іра.
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Горова відразу прокоментувала фото:"Іруся, вогонь".
Соня Плакидюк теж не залишилася осторонь, написавши комплімент:"Іруся, ти розкішна".
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