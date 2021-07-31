Жена Дмитрия Монатика Ирина показала стильный образ, порадовав фанатов

Как пишет Politeka.net, Ирина является женой Дмитрия, а также руководит продюсерским центром вместе с Монатиком. Красотка не очень любит публичность, но ведет страничку в Инстаграм, где радует фанатов интересным контентом.

На новом фото Ира показалась в штанах и корсете с разрезом. Девушка позировала перед зеркалом, снимая себя на телефон и улыбаясь.

"День 2. Традиций нужно придерживаться, ведь сегодня такой фантастический вечер, благодарим огромнейшее количество ритмоlove за то ,что так громко и с такой любовью звучите в унисон с Человеком,который обожает то ,что делает и ценит каждого из Вас!!!!Спасибо Вам от всей команды за то, что при таком большом выборе пришли к Монатику", - написала Ира.

Горовая сразу прокомментировала фото: "Ируся, огонь".

Соня Плакидюк тоже не осталась в стороне, написав комплимент: "Ируся, ты роскошная".

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