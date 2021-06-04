Известный украинский певец Дмитрий Монатик, который является одним из самых популярных исполнителей в Украине, засветился на своем шикарном автомобиле

Как пишет Politeka.net, теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Слава Демин подъехал к Монатику на светофоре, и в ожидании зеленого света перекинулись парой фраз. Так, в своем аккаунте в Инстаграм Демин поделился кадрами светской беседы.

На свежем видео Монатик сидит за рулем красивого авто. Отметим, как ранее сообщали СМИ, Монатик якобы владеет Jaguar I-PACE стоимость более 2 миллионов гривен. Певца и хореографа покорили скорость, технологичность и дизайн автомобиля. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные и новаторские автомобили.

"Светские беседы на светофоре", - забавно подписал видео встречи Демин.

Интересно, что на официальном сайте автомобиль JAGUAR I-PACE S стоит примерно 2 255 000 гривен в заводской комплектации: цифровая виртуальная панель приборов, информационно-развлекательная система Pivi Pro, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, система бесключевого доступа к автомобилю, двери багажного отделения с электроприводом, обогрев ветрового стекла, кожаный руль с подогревом.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Монатика засветила в сторис их «семейное гнездышко». Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и находится множество незаселенных зданий. Сам коттедж двухэтажный. Он построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".

Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».