Известный украинский певец Дмитрий Монатик, который является одним из самых популярных исполнителей в Украине, засветился на своем шикарном автомобиле
Как пишет Politeka.net, теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Слава Демин подъехал к Монатику на светофоре, и в ожидании зеленого света перекинулись парой фраз. Так, в своем аккаунте в Инстаграм Демин поделился кадрами светской беседы.
На свежем видео Монатик сидит за рулем красивого авто. Отметим, как ранее сообщали СМИ, Монатик якобы владеет Jaguar I-PACE стоимость более 2 миллионов гривен. Певца и хореографа покорили скорость, технологичность и дизайн автомобиля. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные и новаторские автомобили.
"Светские беседы на светофоре", - забавно подписал видео встречи Демин.
Ранее мы писали, что жена Дмитрия Монатика засветила в сторис их «семейное гнездышко». Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и находится множество незаселенных зданий. Сам коттедж двухэтажный. Он построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.
Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".
А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".
Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».