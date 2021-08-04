Дмитро Монатік став краще Тіни Кароль і Насті Каменських

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік нещодавно випустив нову пісню і кліп "запалювати". Співак вирішив похвалитися досягненням у себе на сторінці:

"Святковим танцем з @denis_stulnikov відзначаємо другий тиждень #запалювати в ТОП-5 трендах на YouTube і 5000000 переглядів! А ще пісня переступила поріг в 200000 прослуховувань на Spotify за такий короткий термін, як музика".

Фанати подивилися відео понад 200 тисяч разів і написали коментарі:

"Спасибі за позитивну пісню і запальне відео", " на вас можна дивитися вічно!", "Ви обидва неповторно прекрасний"," така задумка і була","Люблю цих хлопців".

Свій ретйтинг також опублікувала "Культура", проаналізувавши основні стрімінгові платформи. Виявилося, Дмитро Монатік обійшов Настю Каменських і Тіну Кароль, посівши перше місце серед українських пісень.

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