Жена известного исполнителя Монатика, Ирина Демичева, поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Девушка часто радует поклонников новыми публикациями и делится происходящем в её жизни.

На этот раз Ирина выложила новую фотографию. На ней девушка выглядит уставшей, но улыбающейся. Она одета в легкое летнее платье-майку в полоску, длинные белые гольфы и кеды. Также свой образ жена Монатика дополнила красным платком на шее и солнцезащитными очками.

"Лифтолук человека, мечтающего о море", написала Ирина.

В комментариях поклонники поддержали продюсера и оставили ей несколько комлиментов: "Лифтолук шикарной морячки", "Вау", "Обалденная" и прислали также множество реакций на фотографию.

У Ирины более 90 тысяч поклонников в Инстаграме, а публикация набрала около 1000 лайков за час.

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