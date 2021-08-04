Дмитрий Монатик стал лучше Тины Кароль и Насти Каменских

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик недавно выпустил новую песню и клип "Зажигать". Певец решил похвастаться достижением у себя на страничке:

"Праздничным танцем с @denis_stulnikov отмечаем вторую неделю #Зажигать в ТОП-5 трендах на YouTube и 5000000 просмотров! А еще песня перешагнула порог в 200000 прослушиваний на Spotify за столь короткий срок, благодарны за то, что выбираете музыку".

Фанаты посмотрели видео более 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Спасибо за позитивную песню и зажигательное видео", "На вас можно смотреть вечно!", "Вы оба неповторимо прекрасн", "Такая задумка и была", "Люблю этих парней".

Свой ретйтинг также опубликовала "Культура", проанализировав основные стриминговые платформы. Оказалось, Дмитрий Монатик обошел Настю Каменских и Тину Кароль, заняв первое место среди украинских песен.

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