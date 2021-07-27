Дружина відомого виконавця Монатіка, Ірина Демічева, поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Дівчина часто радує шанувальників новими публікаціями і ділиться тим, що відбувається в її житті.

Цього разу Ірина виклала нову фотографію. На ній дівчина виглядає втомленою, але усміхненою. Вона одягнена в легке літнє плаття-майку в смужку, довгі білі гольфи і кеди. Також свій образ дружина Монатіка доповнила червоною хусткою на шиї і сонцезахисними окулярами.

"Ліфтолук людини, яка мріє про море", написала Ірина.

У коментарях шанувальники підтримали продюсера і залишили їй кілька комліментів: "Ліфтолук шикарної морячки", "Вау", "очманіла" і надіслали також безліч реакцій на фотографію.

У Ірини понад 90 тисяч шанувальників в Instagram, а публікація набрала близько 1000 лайків за годину.

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