Дружина відомого виконавця Монатіка, Ірина Демічева, поділилася новим фото
Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Дівчина часто радує шанувальників новими публікаціями і ділиться тим, що відбувається в її житті.
Цього разу Ірина виклала нову фотографію. На ній дівчина виглядає втомленою, але усміхненою. Вона одягнена в легке літнє плаття-майку в смужку, довгі білі гольфи і кеди. Також свій образ дружина Монатіка доповнила червоною хусткою на шиї і сонцезахисними окулярами.
"Ліфтолук людини, яка мріє про море", написала Ірина.
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
Леся Нікітюк серйозно постраждала на відпочинку: "Свою ненависть і злість можу сміливо зігнати на людей, які..."
Полякова одягла маленький купальник і вразила об'ємними формами на курорті: "Ну що?"
Трагедією закінчилися пошуки поліцейського в Одесі: знайшли пов'язаним на дереві
У коментарях шанувальники підтримали продюсера і залишили їй кілька комліментів: "Ліфтолук шикарної морячки", "Вау", "очманіла" і надіслали також безліч реакцій на фотографію.
У Ірини понад 90 тисяч шанувальників в Instagram, а публікація набрала близько 1000 лайків за годину.
Politeka розповідала, дружина Монатіка в мереживному топі похвалилася бездоганним стилем в Парижі: "Вау, як красиво"
Також, дружина судді "Голосу країни" Монатіка зворушила кадрами з підрослими дітьми за лаштунками: "Його копії..."
Раніше повідомлялося, дружина судді "Голосу країни" Монатіка в мереживах захопила українців новим фото: "Яка ти розкішна"