Дмитро Монатік сколихнув Мережу зворушливим моментом - чого там, ридали не тільки його фанати, а й колеги

Так, 35-річний артист душевно привітав з днем народження дружину Ірину Демічеву, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK. Співак зробив відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, присвятивши коханій цілий вірш, пронизаний щирою вдячністю, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Наводимо кілька найяскравіших рядків:

"Як же мені пощастило, ти така одна!

Я думаю з трепетом, так обережно!

Адже навіть у біді... навіть на дні.

Свою половину знайти все ж таки можна!".

Наприкінці Дмитро привітав дружину, зробивши їй гарний комплімент: "З днем народження моя кохана, єдина I. V. @irinamonatik Таких немає у всьому Всесвіті!!! #АМнеПовезло 😉".

Колеги Монатіка по цеху, Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом, Оля Полякова і навіть дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана не втрималися, виливши емоції в коментарях:

"❤️❤️❤️❤️Як же красиво🤟 🤟"

"Боже 💔 💔 💔 💔 як красиво !!!!! 😭 💔 💔 Ірочка , з днем народження, Прекрасна !!!"

"До глибини душі...♥️зі святом!👏😭😭😭"



"Який вірш.... Капець просто....😭 з іменинницею 🙌 Любіть один одного з кожним днем все сильніше і сильніше❤️"

"До сліз🥺 таку любов в наш час дуже важко зустріти, вона воістину прекрасна🙏💓"

"До сліз! Ви з Іриною для багатьох з нас такий приклад! Як після таких прикладів не вірити в диво?"

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