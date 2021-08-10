Дмитро Монатік сколихнув Мережу зворушливим моментом - чого там, ридали не тільки його фанати, а й колеги
Так, 35-річний артист душевно привітав з днем народження дружину Ірину Демічеву, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK. Співак зробив відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, присвятивши коханій цілий вірш, пронизаний щирою вдячністю, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Наводимо кілька найяскравіших рядків:
"Як же мені пощастило, ти така одна!
Я думаю з трепетом, так обережно!
Адже навіть у біді... навіть на дні.
Свою половину знайти все ж таки можна!".
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Наприкінці Дмитро привітав дружину, зробивши їй гарний комплімент: "З днем народження моя кохана, єдина I. V. @irinamonatik Таких немає у всьому Всесвіті!!! #АМнеПовезло 😉".
Колеги Монатіка по цеху, Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом, Оля Полякова і навіть дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана не втрималися, виливши емоції в коментарях:
"❤️❤️❤️❤️Як же красиво🤟 🤟"
"Боже 💔 💔 💔 💔 як красиво !!!!! 😭 💔 💔 Ірочка , з днем народження, Прекрасна !!!"
"До глибини душі...♥️зі святом!👏😭😭😭"
"Який вірш.... Капець просто....😭 з іменинницею 🙌 Любіть один одного з кожним днем все сильніше і сильніше❤️"
"До сліз🥺 таку любов в наш час дуже важко зустріти, вона воістину прекрасна🙏💓"
"До сліз! Ви з Іриною для багатьох з нас такий приклад! Як після таких прикладів не вірити в диво?"
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