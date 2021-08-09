Популярный украинский музыкант и судья шоу "Голос країни" Дмитрий Монатик попрощался со своими поклонниками

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является известным украинским исполнителем. Также певец уже несколько сезонов выступает в роли судьи в проекте "Голос країни". Дмитрий активно ведет социальные сети и часто делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз артист поделился новой публикацией. На снимке его семья - жена Ирина и их дети - Даниил и Платон. Семья идет по дороге в парке.

"Ушли в отдых", подписал фотографию Дмитрий Монатик.

Таким образом артист дал понять, что в ближайшее время у него выступлений и концертов не будет.

Поклонники засыпали певца и его семью комплиментами: "Какие уже взрослые мальчики", "Замечательного отдыха! Были на вашем концерте в квц Парковый, это нечто! поразило ваше стихотворение детям! иметь такое напутствие в жизни от отца - это невероятно круто", "Хорошего вам отдыха!", "Хорошего отдыха! Вы его заслужили", "Заслужили отдых после Мариуполя! Это было незабываемо"

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