Жена Дмитрия Монатика, продюсер Ирина Демичева, показала яркие фото из отдыха на курорте

Супруга популярного артиста не является блогером, однако имеет собственную аудиторию в Инстаграм, причем довольно позитивную и положительно к ней расположенную. Ирина часто делится простыми фото у себя на странице в Инстаграм и говорит о своей любви к мужу, что также находит положительную реакцию от фанатов Монатика.

В этот раз супруга певца поделилась серией кадров с курорта и показала весьма нежный летний образ в трендовом платье-ночнушке. Розовый, почти пудровый оттенок подчеркнул загар Ирины, а свободный силуэт сделал акцент на декольте Ирины.

«Ощущения наслаждения и внутреннего покоя☀️💕» - написала Ирина.

Поклонники тут же ответили:

«Красота😍; Дива); Роскошная 💕; Невероятно!; Красивая ❤️; Невероятная! Очень нежная. 🌺; Какая красивая😍; Сильно красивая😍; 🌺 среди камней».

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