Звезда показал, как проводит время

Дмитрий Монатик поделился новым фото, показав, как отдыхает

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским певцом и судьей "Голосу країни". Недавно красавчик выпустил новую песню "Зажигать", на которую снял клип. Новый трек набрал 5 миллионов просмотров на площадке Ютуб. Дмитрий также активно ведет Инстаграм, в котором показывает самое интересное.

На новых фото Дмитрий показал своих сыновей. Мальчики сидели с голыми торсами, улыбаясь на камеру. Как можно понять, ребята отдыхали где-то на природе, сидя на шезлонге.

"Зажигаем с пацанами", - написал Дмитрий, которого не было в кадре.

"Моя любовь", - ответила жена Монатика.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вааау, какие крутые", "Какие классные мальчишки", "Какие же получаются офигенские детишки, когда made with love", "Ну какие взрослые уже, любовь во плоти", "Любимые мальчики", "Один в маму, другой в папу".

Напомним, судья "Голосу країни" Монатик неожиданно попрощался с поклонниками

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик произвел фурор, став лучше Кароль и Каменских

Также Politeka сообщала, что жена Монатика впечатлила объемами в корсете с эффектном декольте, Плакидюк не устояла



