Дмитрий Монатик поделился новым фото, показав, как отдыхает
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским певцом и судьей "Голосу країни". Недавно красавчик выпустил новую песню "Зажигать", на которую снял клип. Новый трек набрал 5 миллионов просмотров на площадке Ютуб. Дмитрий также активно ведет Инстаграм, в котором показывает самое интересное.
На новых фото Дмитрий показал своих сыновей. Мальчики сидели с голыми торсами, улыбаясь на камеру. Как можно понять, ребята отдыхали где-то на природе, сидя на шезлонге.
"Зажигаем с пацанами", - написал Дмитрий, которого не было в кадре.
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"Моя любовь", - ответила жена Монатика.
Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вааау, какие крутые", "Какие классные мальчишки", "Какие же получаются офигенские детишки, когда made with love", "Ну какие взрослые уже, любовь во плоти", "Любимые мальчики", "Один в маму, другой в папу".
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