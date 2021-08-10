Дмитрий Монатик всколыхнул Сеть трогательным моментом - чего уж, рыдали не только его фанаты, но и коллеги

Так, 35-летний артист душевно поздравил с днем рождения супругу Ирину Демичеву, которая является одним из менеджеров проекта MONATIK. Певец сделал соответствующие пост в своем микроблоге в Инстаграм, посвятив любимой целое стихотворение, пронизанное искренней благодарностью, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Приводим несколько самых ярких строк:

"Как же мне повезло, ты такая одна!

Я думаю с трепетом, так осторожно!

Ведь даже в беде… даже на дне.

Свою половину найти все же можно!".

В конце Дмитрий поздравил супругу, сделав ей красивый комплимент: "С днём рождения моя любимая, единственная I.V. @irinamonatik Таких нет во всей вселенной!!! #АМнеПовезло 😉".

Коллеги Монатика по цеху, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, Оля Полякова и даже жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана не удержались, излив эмоции в комментариях:

"❤️❤️❤️❤️Как же красиво🤟🤟"

"Боже 💔💔💔💔 как красиво !!!!! 😭💔💔 Ирочка , С Днём Рождения , прекрасная !!!"

"До глубины души…♥️С Праздником!👏😭😭😭"



"Какой стих…. Капец просто….😭 с именинницей🙌 любите друг друга с каждым днём все сильнее и сильнее❤️"

"До слез🥺 такую любовь в наше время очень трудно встретить, она поистине прекрасна🙏🏽💓"

"До слез! Вы с Ириной для многих из нас такой пример! Как после таких примеров не верить в чудо?"

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