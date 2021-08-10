Дмитрий Монатик всколыхнул Сеть трогательным моментом - чего уж, рыдали не только его фанаты, но и коллеги
Так, 35-летний артист душевно поздравил с днем рождения супругу Ирину Демичеву, которая является одним из менеджеров проекта MONATIK. Певец сделал соответствующие пост в своем микроблоге в Инстаграм, посвятив любимой целое стихотворение, пронизанное искренней благодарностью, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Приводим несколько самых ярких строк:
"Как же мне повезло, ты такая одна!
Я думаю с трепетом, так осторожно!
Ведь даже в беде… даже на дне.
Свою половину найти все же можно!".
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В конце Дмитрий поздравил супругу, сделав ей красивый комплимент: "С днём рождения моя любимая, единственная I.V. @irinamonatik Таких нет во всей вселенной!!! #АМнеПовезло 😉".
Коллеги Монатика по цеху, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, Оля Полякова и даже жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана не удержались, излив эмоции в комментариях:
"❤️❤️❤️❤️Как же красиво🤟🤟"
"Боже 💔💔💔💔 как красиво !!!!! 😭💔💔 Ирочка , С Днём Рождения , прекрасная !!!"
"До глубины души…♥️С Праздником!👏😭😭😭"
"Какой стих…. Капец просто….😭 с именинницей🙌 любите друг друга с каждым днём все сильнее и сильнее❤️"
"До слез🥺 такую любовь в наше время очень трудно встретить, она поистине прекрасна🙏🏽💓"
"До слез! Вы с Ириной для многих из нас такой пример! Как после таких примеров не верить в чудо?"
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