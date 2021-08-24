Украинский певец Монатик получил новое официальное звание

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик стал очень популярным украинским исполнителем. Красавчик настолько успешным, что ему решили вручить звание "Заслуженного артиста Украины". На страничке "Культура Украины" в Инстаграм появилась информация об этом.

"MONATIK наконец получил звание «Заслуженного артиста Украины»!

MONATIK прославляет украинскую музыку на весь мир. Он внес значительный вклад в развитие нашего шоу-бизнеса.

Некоторые достижения артиста на сегодняшний день:

Единственный украинский сольный исполнитель, собравший НСК «Олимпийский»

Певец является одним из самых номинированных и премируемых артистов в истории Национальной музыкальной премии «YUNA» и «M1 MUSIC AWARDS».

«MONATIK Звучит» и «LOVE IT Ритм» - одни из самых успешных альбомов в истории музыки Украины.

Поздравляем артиста, семью и команду. Это знаменательный день", - написано в публикации.

Украинцы отреагировали на новое звание Монатика:

"Он заслужил, как никто", "Ну он заслужил, сделал очень много работы, поэтому это заслуженно", "Для меня он народный", "Когда хоть одна песня украинской будет?", "Поздравляю от всей души. Ваш труд достоин большего. Спасибо, что даете нам такую добрую энергию в своих хитах", "Заслуженный артист, не поет на государственном языке. это сильно", "Это да. Но все же он патриот Украины. он мог уехать в Россию за славой и деньгами ,но как видите, поддерживает нашу с вами страну. будьте добрее".

Муж Нади Дорофеевой Дантес решил тоже поздравить Дмитрия:

"Ну, я теперь не знаю, как за солью заходить к такому соседу. Димочка, ты сильно заслужил и вся ваша команда".

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