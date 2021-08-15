Украинский певец, судья шоу "Голос країни" Дмитрий Монатик отдыхает за границей со своей семьей

Как сообщает Politeka.net, Монатик очень трепетно относится к своей личной жизни, которую оберегает от посторонних глаз. Лишь в этом году он впервые показал лица своих маленьких сыновей. Продолжительное время артист также скрывал от широкой публики жену.

Сейчас звездная пара, наоборот, с удовольствием делится семейными кадрами. На свежем видео с отдыха Монатик показал, как бесстрашно отдыхают его сыновья. На ролике они с разбега ныряли в воду. При этом высота была достаточно большой даже для взрослого человека.

«Благодаря вам, часто, окунаюсь в детство… Наконец то…», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили множество теплых слов.

«Что за смельчаки», «От видео веет такой прекрасной энергией, вспоминаешь своё детство, ту свободу и беззаботность», «красота неимоверная», «Какая у вас крутая семья», «Замечательное время», «Поздравляю, папа))) Лучший папа))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Монатика показала, как певец проводит время с детьми на отдыхе: кадры.

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