Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік влаштував синхронні танці зі своїм другом

Діма Монатік з дитинства займається танцями, пише Politeka.net. Відомо, що в підлітковому віці майбутня зірка захоплювався брейк-дансом, і починав танцювати в луцькій танцювальній брейк-данс команді "DBS Crew". У співака з'явилося багато друзів за інтересами.

Пізніше артист пройшов фінальний кастинг в телевізійному шоу "Фабрика Зірок-2", але не потрапивши в проект, став цікавий співачці Наталії Могилевській, яка запросила його у свій балет. Ця робота стала доленосною для Дмитра, і відтоді його кар'єра стала рости.

Зараз Діма популярний співак, який також продовжує танцювати. У новому відео артист показав, як він з другом, хореографом Денисом Стульниковим, виконує синхронно танець під пісню "JoMo". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Знову! Знову! Стегна рухаються бадьоро! Знову! Знову плечі рухаються легше!!! І так завжди, коли #JoMo і @denis_stulnikov у справі))) #ВсемЈоМо #Запалюватижиття", - написав Діма.

"Ваууу, вміла б я так танцювати💃 😁", " на це можна дивитися вічно! 😍 🔥 ", "Юхуууууууу🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️обожнюю🌟 🌟 🌟", " Дмитро як завжди супер 👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥 ви прям живчик!!! 😄 👍 ",- прокоментували підписники.

Нагадаємо, щасливого суддю "Голосу країни" Монатіка зняли в РАГСі з розкішною шатенкою

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка показала, як співак поводиться з дітьми на відпочинку

А ще Politeka писала, що підросли синочки судді" Голосу країни " Монатіка вразили зовнішністю