Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик устроил синхронные танцы со своим другом

Дима Монатик с детства занимается танцами, пишет Politeka.net. Известно, что в подростковом возрасте будущая звезда увлекался брейк-дансом, и начинал танцевать в луцкой танцевальной брейк-данс команде "DBS Crew". У певца появилось много друзей по интересам.

Позже артист прошел финальный кастинг в телевизионном шоу "Фабрика звезд-2", но не попав в проект, стал интересен певице Наталье Могилевской, пригласившей его в свой балет. Эта работа стала судьбоносной для Дмитрия, и с тех пор его карьера стала расти.

Сейчас Дима популярный певец, который также продолжает танцевать. В новом видео артист показал, как он с другом, хореографом Денисом Стульниковым, исполняет синхронно танец под песню "JoMo". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Снова! Снова! Бедра двигаются бодро! Снова! Снова плечи двигаются легче!!! И так всегда, когда #JoMo и @denis_stulnikov в деле))) #ВсемJoMo #ЗажигатьЖизнь", - написал Дима.

"Ваууу, умела бы я так танцевать 💃 😁", "На это можно смотреть вечно! 😍🔥", "Юхуууууууу🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️обожаю🌟🌟🌟", "Дмитрий как всегда супер👏👏👏🔥🔥🔥Вы прям живчик!!! 😄👍", - прокомментировали подписчики.

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