Дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, показала кадри сімейного відпочинку

Діма Монатік разом з дружиною і синами, Данилом і Платоном, вирушили до Туреччини, пише Politeka.net. Дружина співака порадувала кадрами, на яких відобразила чоловіка з дітьми.

Так, можна побачити дитину після купання в плавках із зображенням динозавра, Монатіка, який обіймає сина, Ірину з квітами та інші фото і відео. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Щоденник відпустки ☀️❤️🔥", - написала Ірина.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Клааас❤️❤️❤️", " Боже, як жити від такої милоти❤️❤️❤️❤️", "Ірина🥰Ваша сім'я-чарівна✨✨✨❤️", "😍😍😍😍 які прекрасні ❤️", " які теплі фотокартки🥰 🥰 🥰 🥰 🥰", " які котики😍❤️", " така любов і щастя виходять від цих кадрів💜", " ви такі прекрасні, щастя вам всім❤️❤️❤️", " класні хлопці. Усміхашки))", " який же він миленький❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ірина і Діма Монатік познайомилася у спільних знайомих, спочатку обидва просто дружили, а через три роки у них зав'язалися романтичні стосунки. Пара офіційно оформила стосунки шість років тому.

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