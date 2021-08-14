Дружина популярного українського співака Дмитра Монатика показала, як розслабляється біля басейну з сином

Як пише Politeka.net, дружина популярного виконавця, і за сумісництвом менеджер проекту MONATIK, Ірина поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому жінка показала, як проводить вихідний на відпочинку в Туреччині. На новому знімку Ірина позує біля басейну на тлі готелю і природи. Поруч з нею стоїть її маленький син. Жінка в розкішному зеленому купальнику застигла на сходах басейну, з посмішкою поправляючи волосся сина.

У пості Ірина зазначила, що як батьки вони з чоловіком стали ділити всі свої радісні моменти з дітьми.

"З появою дітей всі радісні моменти ділимо разом", - написала Монатик.

Фотографія жінки вразила Лесю Нікітюк.

"Ляльки", - написала ведуча в коментарях.

Передплатники Ірини також почали коментувати публікацію.

"Купальник вогонь у Вас і колір вам йде!", "Як це знайомо", "чарівні", "Люблю вашу сім'ю, через екран відчувається теплота і турбота", "Ну яка цукерка!", "Яка ви розкішна жінка!!", "Таким теплом від вас віє", - пишуть люди.

Додамо, що Дмитро та Ірина Монатик виховують двох синів – Платона і Данила.

Нагадаємо, суддя "Голосу країни" Монатик вразив розвагами з другом на камеру.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатика показала, як співак поводиться з дітьми на відпочинку.

Також Politeka писала, що дружина Монатика похвалилася грандіозним сюрпризом від коханого на березі моря.