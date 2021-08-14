Дружина популярного українського співака Дмитра Монатика показала, як розслабляється біля басейну з сином
Як пише Politeka.net, дружина популярного виконавця, і за сумісництвом менеджер проекту MONATIK, Ірина поділилася новим постом у своєму Instagram.
У ньому жінка показала, як проводить вихідний на відпочинку в Туреччині. На новому знімку Ірина позує біля басейну на тлі готелю і природи. Поруч з нею стоїть її маленький син. Жінка в розкішному зеленому купальнику застигла на сходах басейну, з посмішкою поправляючи волосся сина.
У пості Ірина зазначила, що як батьки вони з чоловіком стали ділити всі свої радісні моменти з дітьми.
"З появою дітей всі радісні моменти ділимо разом", - написала Монатик.
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Фотографія жінки вразила Лесю Нікітюк.
"Ляльки", - написала ведуча в коментарях.
Передплатники Ірини також почали коментувати публікацію.
"Купальник вогонь у Вас і колір вам йде!", "Як це знайомо", "чарівні", "Люблю вашу сім'ю, через екран відчувається теплота і турбота", "Ну яка цукерка!", "Яка ви розкішна жінка!!", "Таким теплом від вас віє", - пишуть люди.
Додамо, що Дмитро та Ірина Монатик виховують двох синів – Платона і Данила.
Нагадаємо, суддя "Голосу країни" Монатик вразив розвагами з другом на камеру.
Як повідомляла Politeka, дружина Монатика показала, як співак поводиться з дітьми на відпочинку.
Також Politeka писала, що дружина Монатика похвалилася грандіозним сюрпризом від коханого на березі моря.