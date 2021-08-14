Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала, как расслабляется у бассейна с сыном
Как пишет Politeka.net, супруга популярного исполнителя, и по совместительству менеджер проекта MONATIK, Ирина поделилась новым постом в своем Инстаграм.
В нем женщина показала, как проводит выходной на отдыхе в Турции. На новом снимке Ирина позирует у бассейна на фоне отеля и природы. Рядом с ней стоит ее маленький сын. Женщина в роскошном зеленом купальнике застыла на лестнице бассейна, с улыбкой поправляя волосы сына.
В посте Ирина отметила, что как родители они с мужем стали делить все свои радостные моменты с детьми.
«С появлением детей все радостные моменты делим вместе», - написала Монатик.
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Фотография женщины впечатлила Лесю Никитюк.
«Ляльки», - написала ведущая в комментариях.
Подписчики Ирины также принялись комментировать публикацию.
«Купальник огонь у Вас и цвет Вам идёт!», «Как это знакомо», «Прелестные», «Люблю вашу семью, через экран чувствуется теплота и забота», «Ну какая конфетка!», «Какая Вы роскошная женщина!!», «Таким теплом от вас веет», - пишут люди.
Добавим, что Дмитрий и Ирина Монатик воспитывают двоих сыновей – Платона и Даниила.
Напомним, судья "Голосу країни" Монатик впечатлил развлечениями с другом на камеру.
Как сообщала Politeka, жена Монатика показала, как певец ведет себя с детьми на отдыхе.
Также Politeka писала, что жена Монатика похвасталась грандиозным сюрпризом от любимого на берегу моря.