Жена популярного певца Дмитрия Монатика Ирина поделилась нежной семейной фотографией
Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Дмитрий Монатик долгое время скрывал от журналистов свою личную жизнь, поэтому о его жену Ирину и двух сыновей известно очень мало. Долгое время звездная пара не показывала лица мальчиков – Даниила и Платона, однако недавно в своем Instagram Ирина Монатик ( в девичестве Демичева) поделилась фотографией с семейного отдыха в турецком городе Кемер.
На семейной фотографии семейство Монатиков выглядит чрезвычайно счастливым.
"С благодарностью и любовью двигаемся далее…начинаем наш новый рабочий сезон после небольшой,но такой необходимой перезагрузки 🙏🏾❤️🔥☀️всем прекрасного дня,несмотря ни на что❤️🔥", - написала Ирина.
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Поклонники написали много комментариев и поставили более 8 тысяч лайков.
"Какие вы все красивые ❤️❤️❤️", " 🔥😍Не налюбуюсь! 😍 Вы супер 🔥 ", "Какие вы замечательные! Глаз радуется 👏 ", " Красавица, Вы Ирина и Ваша семья!", "Люблю вас всем сердцем ❤️❤️❤️❤️", " Обожаю Вашу семью 🥰", - пишут фанаты.
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