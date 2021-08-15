Український співак, суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік відпочиває за кордоном зі своєю сім'єю

Як повідомляє Politeka.net, Монатік дуже трепетно ставиться до свого особистого життя, яке оберігає від сторонніх очей. Лише цього року він вперше показав обличчя своїх маленьких синів. Тривалий час артист також приховував від широкої публіки дружину.

Зараз зоряна пара, навпаки, із задоволенням ділиться сімейними кадрами. На свіжому відео з відпочинку Монатік показав, як безстрашно відпочивають його сини. На ролику вони з розбігу пірнали у воду. При цьому висота була досить великою навіть для дорослої людини.

"Завдяки вам, часто, поринаю в дитинство... нарешті...", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили безліч теплих слів.

"Що за сміливці", «від відео віє такою прекрасною енергією, згадуєш своє дитинство, ту свободу і безтурботність», «краса неймовірна», «яка у вас крута сім'я», «чудовий час», "Вітаю, тато))) Кращий тато))", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Монатіка показала, як співак проводить час з дітьми на відпочинку: кадри.

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