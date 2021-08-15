Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, відправився з родиною до Туреччини, як виявилося, не тільки на відпочинок

Артист користується великою популярністю, його зали повні, і скрізь його чекають, пише Politeka.net.

Днями співак з сім'єю прилетів до Туреччини, як виявилося, не тільки на відпочинок. У своєму пості дружина Монатіка, Ірина, показала, що співак "віддавався" на сцені перед повним залом людей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артист співав свої запальні хіти, викликаючи захват біля залу.

Примітно, що також Ірина похвалилася фігурою в білій пляжній сукні з вирізами. Вона завершила образ красивими сережками і підняла волосся наверх.

"Поєднуючи корисне з приємним🎤 🏆 🥰", - написала дружина артиста.

Майже за годину пост зібрав більше 1000 лайків і багато коментарів.

"Красуня" ," на творчість Дмитра можна дивитися вічно! Вічність! 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Обожнюю!🔥 Запалюю!🔥 ", "Красуня 🔥"," Красива","❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ірина Монатік не тільки мама двох дітей, але також всіляко допомагає чоловікові вести творчу діяльність. Артистка стала продюсером у команді свого чоловіка.

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