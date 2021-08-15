Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, отправился с семьей в Турцию, как оказалось, не только на отдых
Артист пользуется большой популярностью, его залы полные, и везде его ждут, пишет Politeka.net.
На днях певец с семьей прилетел в Турцию, как оказалось, не только на отдых. В своем посте жена Монатика, Ирина, показала, что певец "отдавался" на сцене перед полным залом людей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Артист пел свои зажигательные хиты, вызывая восторг у зала.
Примечательно, что также Ирина похвасталась фигурой в белом пляжном платье с вырезами. Она завершила образ красивыми серьгами и подняла волосы наверх.
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"Совмещая полезное с приятным 🎤🏆🥰", - написала жена артиста.
Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Красотка", "На Творчество Дмитрия можно смотреть ВЕЧНО! ВЕЧНОСТЬ! 👏👏👏👏👏👏 ОБОЖАЮ!🔥 ЗАЖИГАЮ!🔥", "Красавица 🔥", "Красивая", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Ирина Монатик не только мама двоих детей, но также всячески помогает мужу вести творческую деятельность. Артистка стала продюсером в команде своего супруга.
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