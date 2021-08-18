Стало відомо ім'я ще однієї учасниці шоу «Танці з зірками»

Прем'єра нового сезону популярного шоу все ближче, "Танці з зірками" вийдуть на екрани 5 вересня. Творці проекту підігрівають інтерес, як можуть, і розкривають імена учасників дуже повільно.

Як пише Politeka.net, співачка Lida Lee, яку продюсує Дмитро Монатік, прийняла виклик 27-річного Артура Логая відомого українцям завдяки участі в п'ятому сезоні талант-шоу "Х-Фактор" і ролі в серіалі "Моя улюблена Страшко".

У свою чергу Ліда Лі запросила взяти участь у шоу MELOVINa.

Фанати артистки в захваті від такої звістки. При цьому ймовірній появі на паркеті Меловіна зраділи на все.

"Ось це новини 🔥 🔥 🔥 чекаємо", "Ураааа, удачі❤ вірю в тебе", " клааасс, нарешті🔥цей проект тебе зачекався», «погнали Ліда», «фіналістка відома 😍 😍 богиня», «Клаасс! Погнали так! Ліда», "Боже, навіщо Меловін", - пишуть в коментаріях.

Нагадаємо, підопічна Монатіка в корсеті показала витончені форми в напівтемряві

А ще Politeka писала, підопічна Монатіка в корсеті показала витончені форми в напівтемряві:"головне, щоб було кому руку подати".

Також Politeka повідомляла, що висхідна зірка Ліда Лі в прозорій сукні не залишила байдужою дружину Монатіка:"вогонь".