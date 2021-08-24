Дмитрий Монатик получил особую награду в честь Дня Независимости, 24 августа

35-летнему певцу присвоили звание Заслуженного артиста Украины. Награду вручил президент Владимир Зеленский. Глава государства и Монатик обменялись поздравлениями и благодарностями.

Кадры с церемонии награждаения облетели Сеть.

Несколько лет назад фанаты Монатика просили Зеленского присвоить ему звание "Народного артиста Украины". Соответствующая петиция была опубликована на официальном президента. Теперь награда нашла своего хозяина.

Украинцы кинулись обсуждать событие:

"Поздравляем со званием Заслуженный артист Украины, для нас Вы уже давно Народный❤️"

"Прекрасный пример народного артиста нашего государства! С Праздником!❤️"

"Дмитрий, не слушайте тех, кто требуют от Вас разговора на украинском. Музыка не имеет границ. Пойте и говорите, как Вам удобно... С наградой!"

"Поздравляю от души с новым достижением! Действительно НАРОДНЫЙ!!! Справедливо и честно присвоено звание🙌"

"Позор. Этот человек не заслуживает награду, сидеть на двух стульях комфортно, кто дальше? Дорн?"

"Монатик, просто обязан перейти полностью на украинский язык! Это Ваша обязанность!!!"

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