Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Юрий Горбунов и многие другие украинские звезды отреагировали на впечатляющее достижение Дмитрия Монатика, который удостоился звания Заслуженного артиста Украины

24 августа, в День Независимости, 35-летний певец получил из рук президента Украины Владимира Зеленского удостоверение Заслуженного артиста Украины. Награду за вклад в украинскую культуру Монатику вручили во время торжественного парада на Крещатике.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился эмоциональным постом, опубликовав видео с моментом получения своей награды. Он подчеркнул, что для него это стало большим достижением.

Звезды украинского шоу-бизнеса бурно отреагировали на такое важное событие в карьере своего коллеги. Они оставили много слов поддержки под его постом.

«Ееееее! Горжусь», - коротко написала певица Надя Дорофеева.

«Поздравляем! Так держать! Браво!», - обратился к артисту ведущий Юрий Горбунов.

«Достоин 1000000%!», - заявил хореограф Влад Яма.

«С заслуженной и долгожданной наградой! ура!», - написала бывшая подопечная Монатика Лида Ли.

«Урааааааа», - не сдержала эмоций Леся Никитюк.

«Димочка, мои поздравления! Ты - гордость!», - написала певица Светлана Лобода.

«Дима, поздравляю тебя! Творческого вдохновения!», - пожелала Ирина Билык.

Простые украинцы также не остались в стороне.

«Смотрю на Вас-ну такая искренность, открытость, простота... Прям сама в улыбке расплылась», «Никто не верил в него, а он взд**чил всех», «А кто-то ,когда-то говорил что он никогда ничего не достигнет....Умничка, молодец, ты заслужил эту награду», - пишут люди.

Напомним, украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры.

Как сообщала Politeka, Монатика застали с Дорофеевой на "Черноморских играх".

Также Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик "зажег" на курорте, жена засняла все на камеру.