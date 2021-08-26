Ведуча Катя Осадча збентежила несподіваними кадрами з вечірки

Так, 37-річна телезірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram кілька пам'ятних кадрів зі святкування дня народження її чоловіка, шоумена Юрія Горбунова, передає Politeka.net.

Так співпало, що Горбунов народився 24 серпня, а, відповідно, в цей день святкували не тільки його 51-річчя, а й 30-річчя Незалежності України. Саме тому практично всі гості були в українських національних костюмах. Гучну компанію розважали не тільки учасники "Голосу країни" і "Україна має талант", а й самі зірки були в ударі. Зокрема, сусідка Осадчої, співачка Настя Каменських встигла заспівати дуетом і зі своєю мамою, Лідією Павлівною, і навіть з 18-річним сином Каті - Іллею, якого вона дуже рідко показує.

"Ілля розірвав свято 👏", - підписала кадри Осадча, на яких її первісток співав під гітару.

"Пишаюся! Дует Ілля і Настя!", - щиро раділа Катя.

Про хлопця відомо небагато. Тільки те, що Осадча народила його у вересні 2002 року у своєму першому шлюбі з депутатом і бізнесменом Олегом Поліщуком. Коли малюкові було два рочки, батьки розлучилися. Хлопчик при цьому проводив достатньо часу з обома батьками, адже "ділити" дитину і обмежувати його спілкування з кимось із рідних, на думку колишніх партнерів, було б неправильно. На 18-річчя сина Осадча поділилася фотографіями з ним і підписала пост словами любові і підтримки. Юнак веде досить тихе, непублічне життя, його фото нечасто з'являються в соціальних мережах мами, але на честь такого приводу Ілля, мабуть, дав свій дозвіл.

Зараз молодий чоловік вчиться і, швидше за все, за кордоном, але яку професію для себе обрав, невідомо.

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