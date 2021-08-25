Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына призналась, что хотела девочку

Как пишет Politeka.net, 37-летняя бессменная ведущая популярного шоу "Светская жизнь" Катя Осадчая недавно в третий раз стала мамой. Первого сына Илью Осадчая родила в 2002 году от бизнесмена и депутата Олега Полищука, семейная жизнь с которым не сложилась. В 2017 году телеведущая родила второго сына Ивана уже он брака с Юрием Горбуновым, а в этом году Осадчая подарила Горбунову еще одного сына.

Заметим, что популярная телеведущая через несколько дней после родов вышла в прямой эфир программы "Сніданок з "1+1", где рассказала много интересных подробностей. Да, Осадчая сказала, что чувствует себя хорошо и еще думает над именем ребенка.

"У нас было аж 9 месяцев, чтобы подумать, но, на самом деле, третьей я ждала девочку. Ну, все же, хотелось. А потому, что у нас третий парень, с новым мужским именем мне немного тяжелее, чем два предыдущих раза. На самом деле так много хороших мужских имен, у меня пять вариантов », - поделилась Осадчая.

Ведущие "Сніданку" спросили Катю, не думает ли она назвать третьего сына в честь дедушки или какого-то члена семьи, на что Катя ответила, что и такие мысли у них были.

Ранее Politeka писала, что Осадчая на пятый день после родов вышла на работу, в сети ахнули: "Не женщина, а глыба...".

Напомним, что Осадчая после третьих родов не усидела дома и впервые вышла в свет: "Катя, вам так идет...".

A еще Politeka сообщала, что Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей: яркие кадры.