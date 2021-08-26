Ведущая Катя Осадчая обескуражила неожиданными кадрами с вечеринки

Так, 37-летняя телезвезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм несколько запоминающихся кадров с празднования дня рождения ее мужа, шоумена Юрия Горбунова, передает Politeka.net.

Так совпало, что Горбунов родился 24 августа, а, соответственно, в этот день праздновали не только его 51-летие, но и 30-летие Независимости Укарины. Именно поэтому практически все гости были в украинских национальных костюмах. Шумную компанию развлекали не только участники "Голосу країни" и "Україна має талант", но и сами звезды были в ударе. В частности, соседка Осадчей, певица Настя Каменских успела спеть дуэтом и со своей мамой, Лидией Павловной, и даже с 18-летним сыном Кати - Ильей, которого она очень редко показывает.

"Илья разорвал праздник 👏", - подписала кадры Осадчая, на которых ее первенец пел под гитару.

"Горжусь! Дуэт Илья и Настя!", - искренне радовалась Катя.

О парне известно немного. Только то, что Осадчая родила его в сентябре 2002 года в своем первом браке с депутатом и бизнесменом Олегом Полищуком. Когда малышу было два годика, родители развелись. Мальчик при этом проводил достаточно времени с обоими родителями, ведь "делить" ребенка и ограничивать его общение с кем-то из родных, по мнению бывших партнеров, было бы неправильно. На 18-летие сына Осадчая поделилась фотографиями с ним и подписала пост словами любви и поддержки. Юноша ведет довольно тихую, непубличную жизнь, его фото нечасто появляются в социальных сетях мамы, но на честь такого повода Илья, видимо, дал свое разрешение.

Сейчас молодой человек учится и, скорее всего, за рубежом, но какую профессию для себя избрал, неизвестно.

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