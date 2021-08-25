Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина зізналася, що хотіла дівчинку

Як пише Politeka.net, 37-річна незмінна ведуча популярного шоу "Світське життя" Катя Осадча нещодавно втретє стала мамою. Першого сина Іллю Осадча народила у 2002 році від бізнесмена та депутата Олега Поліщука, сімейне життя з яким не склалося. У 2017 році телеведуча народила другого сина Івана вже він шлюбу із Юрієм Горбуновим, а цього року Осадча подарила Горбунову ще одного сина.

Зауважимо, що популярна телеведуча за кілька днів після пологів вийшла в прямий ефір програми "Сніданок з "1+1", де розповіла багато цікавих подробиць. Так, Осадча сказала, що почуває себе добре і ще думає над іменем дитини.

"У нас було аж 9 місяців, щоб подумати, але, насправді, третьою я чекала дівчинку. Ну, все ж, хотілося. А тому, що у нас третій хлопець, з новим чоловічим ім'ям мені трохи важче, ніж два попередні рази. Насправді так багато хороших чоловічих імен, у мене п'ять варіантів », - поділилася Осадча.

Ведучі "Сніданку" запитали Катю, чи не думає вона назвати третього сина на честь дідуся чи якогось члена родини, на що Катя відповіла, що й такі думки у них були.

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Нагадаємо, що Осадча після третіх пологів не всиділа вдома і вперше вийшла в світ: "Катя, вам так пасує...".

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