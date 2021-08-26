Юрий Горбунов показал, как прошел первый урок вокала у сына Ивана

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов женился на Кате Осадчей еще в 2017 году. Красотка родила сына Ивана, а недавно второго сына. Звездная пара активно ведет блоги в Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным.

На новом фото Юрий показал, как сын Иван сидел возле микрофона, пока Потап (Алексей Потапенко) играл на гитаре. Проходило мероприятие в рамках "Независимых празднований с Юрой".

"Первый урок вокала прошел успешно", - написал Юрий.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер, молодцы", "Какой хорошенький сыночек, папина и мамина гордость", "Ну с таким крестным только так", "Какой прекрасный малыш".

Стоит отметить, что 24 августа у Юрия Горбунова день рождения. Так как Украина празднует День Независимости 24 числа, вот телеведущий и решил так интересно назвать свою вечеринку "Независимые празднования с Юрой".

Напомним, участники "Голосу країни" и "Україна має талант" развлекали VIP-гостей Горбунова и Осадчей

А еще Politeka писала, что 18-летний сын Осадчей, которого она не показывает, спел с Каменских и "порвал праздник"

Также Politeka сообщала, что Сумская поделилась редким фото совсем юного Горбунова, таким его не видела даже Осадчая



