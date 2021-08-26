Актриса Ольга Сумская трепетно поздравила коллегу и друга, шоумена Юрия Горбунова с днем рождения

Юрий родился 24 августа: и День независимости Украины, и свое 51-летие актер отметил на праздничном параде, а также на большом концерте, который прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве.

При этом, конечно, Горбунов получил уйму теплых слов от коллег по цеху и не только. В частности, Сумская опубликовала в "сториз" редчайшее фото, на котором Юрий предстал еще совсем молодым - его с трудом можно узнать, передает Politeka.net.

"Поздравляем, Юрчик, друг", - подписала она кадр.

Сам же Горбунов считает своим лучшим подарком - рождение второго сына накануне. Мальчик появился на свет 19 августа. Жена Горбунова, с которой они в браке не так давно, 4 года, ведущая Катя Осадчая, судя по всему, замечательно себя чувствует после родов. Звезда появилась с мужем на торжествах по случаю Дня независимости.

"Ты, Катюша, лучший мой подарок!! И наши сыночки!! Спасибо тебе!! #Деньнезалежностіукраїни💙💛 #день рождения", - Горбунов опубликовал несколько ярких снимков.

Сумская откликнулась и здесь в комментариях: "Поздравляем, дорогие! 💛💙Юрчик, друг, с днем рождения! Сегодня выпьем по бокалу за твое здоровье! Будьмо! С праздником! ❤️🥂"

Напомним, Осадчая сделала громкое заявление о браке с Горбуновым: "Наш последний год..."

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