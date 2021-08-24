Украинская актриса Ольга Сумская пришла в восторг, увидев со своего балкона полет самого большого в мире самолета

Как пишет Politeka.net, в День Независимости над Майданом пролетела гордость Украины – самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия». Многие киевляне смогли увидеть гиганта из своих окон. Свидетелем полета стала также актриса Ольга Сумская. Она сняла его на камеру и опубликовала в соцсетях.

«Пролетает красавец! Наша «Мрия»! Самый большой в мире самолет! Наша гордость!», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что Сумскую невероятно восхитил вид украинского самолета. Она не сдерживала эмоций, снимая полет.

«Боже, какой великан! Боже, какой он большой!», - отметила Сумская.

Как известно, «Мрия» является самым большим и грузоподъёмным самолетом за всю историю мировой авиации. До сих пор никто не смог повторить этот рекорд.

Напомним, что Ольга Сумская в платье-вышиванке рассказала, что будет делать в свой день рождения: "Нужно много...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская по-скромному отметила 55-летие на кухне, Борисюк постарался: "Ну какую красоту сделали!".

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