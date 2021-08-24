Украинская актриса Ольга Сумская пришла в восторг, увидев со своего балкона полет самого большого в мире самолета
Как пишет Politeka.net, в День Независимости над Майданом пролетела гордость Украины – самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия». Многие киевляне смогли увидеть гиганта из своих окон. Свидетелем полета стала также актриса Ольга Сумская. Она сняла его на камеру и опубликовала в соцсетях.
«Пролетает красавец! Наша «Мрия»! Самый большой в мире самолет! Наша гордость!», - подписала видео звезда.
Стоит отметить, что Сумскую невероятно восхитил вид украинского самолета. Она не сдерживала эмоций, снимая полет.
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«Боже, какой великан! Боже, какой он большой!», - отметила Сумская.
Как известно, «Мрия» является самым большим и грузоподъёмным самолетом за всю историю мировой авиации. До сих пор никто не смог повторить этот рекорд.
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