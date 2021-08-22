Дочка Ольги Сумської Тоня Паперна показала красуню-маму
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська сьогодні святкує 55-річчя. Красуня вже отримала від чоловіка великий букет білих троянд, а тепер до привітань приєдналася дочка.
Тоня Паперна, старша дочка Ольги, опублікувала фото Сумської в Instagram. На фото красуня позувала в пальто, вражаючи своєю красою.
"З днем народження, матуся", - написала Тоня.
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"Моя рідна дівчинка, обожнюю", - написала Ольга у відповідь.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"З днем народження Матусю!!!", "Я подумала що це Мадонна! з днем народження маму!", "Вітаю"," шикарна Ольга"," з днем народження, Ольга В'ячеславівна"," з днем народження прекрасну, маму, дочку, дружину, жінку з якою асоціюється Україна", " Шикарно виглядаєте. Приклад для багатьох" ," з Днем Народження Ольгу В'ячеславівну! Щастя і здоров'я такої неймовірної краси матусі!".
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