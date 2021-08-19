Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная покрасовалась в стильной белой рубашке

Как передает Politeka.net, Паперная долгое время живет и строит свою карьеру в России. Она живет в гражданском браке с востребованным российским актером, которому уже родила двоих детей. В своем Инстаграм звезда часто публикует фото, демонстрируя свой стиль и образ жизни. Стоит отметить, что красотой Паперная пошла в свою звездную мать.

На свежем фото Паперная позировала в свободной белой рубашке с вырезом и солнцезащитных очках. Стильный летний лук пришелся к лицу звезде. Шарму ее образу добавили локоны и лучезарная улыбка.

«Вечер», - коротко подписала фото Паперная.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы очень похожи на маму на этом фото», «Ваааууу», «Огонь», «Выглядите прекрасно», «Как будто из Голливуда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Антонина Паперная продемонстрировала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я тут восседаю...".

Еще Politeka писала, что Антонина Паперная раскрыла секрет идеальных форм: «после рождения детей…».

Также Politeka сообщала, что Антонина Паперная покрасовалась в купальнике, впечатлив фигурой после родов: "А дети точно твои?".