Дочка української актриси Ольги Сумської показала, як працює над своєю фігурою

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса, мама двох дітей і старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе в Росії, поділилася кадрами свого тренування на сторінці в Instagram.

Відзначимо, навіть після народження двох дітей актриса виглядає приголомшливо. Домогтися такого результату їй допомагає правильне харчування і регулярні тренування.

Цього разу артистка показала, як разом з подружкою працює над сідницями і м'язами ніг. Дівчата не стали йти в зал, і вирішили влаштувати заняття під відкритим небом, поки літо надає таку можливість.

"Наші літні тренировочки", - підписала кадри Антоніна.

Фоловери артистки дякують за таке відео і просять нових тренувань.

"Які розумниці", " Тоня! Завдяки вашому детоксу, пару місяців тому, я купила абонемент, і полюбила спорт заново! 🌊 Із захватом складаю речі на тренування, і їду в спортзал! Спасибі Вам! І величезних перемог, над нашою лінню!", "А ви могли б показати тренування на прес?! У Вас Тоня він👏 👏", - пишуть в комментарріях.

Нагадаємо, дочка Сумської пофасонила в модному купальнику, вразивши фігурою після пологів: "а діти точно твої?"

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська несподівано вирішила відзначити ювілей в компанії колишнього чоловіка.

Також Politeka писала, що дочка Сумської з ногами на кріслі показала, як проводить свій вечір без дітей.