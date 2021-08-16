Дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала яскраві кадри з літнього відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Антоніна Паперна, яка є дочкою Народної артистки України Ольги Сумської, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася веселими кадрами з відпочинку, на яких позує в спокусливому образі.

На фотографії Антоніна відображена в басейні з густою піною, в якій крім неї граються діти. Перед камерою вона з'явилася в коротеньких джинсових шортах і чорному ліфі від купальника, а зверху накинула строкатий халатик. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі щаслива посмішка.

Також Паперна виклала кумедне відео, на якому разом з донькою плаває на надувних колах. Тут красуня відображена в стильному чорному купальнику, який красиво підкреслив її витончену фігурку. І це після недавнього народження другої дитини.

Захоплені фанати тут же почали коментувати кадри: "А діти точно твої? По твоїй шикарною фігурі і не скажеш", "Як круто проводите літо! Тонечко! Фігура бомба! Дівчата, на відпочинку", "Клас фото", "Батьки радіють більше діточок ", "Красуня".

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