Известная актриса Антонина Паперная показала удивительное фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая с мужем живет в Москве, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз мама двоих детей Тоня выложила в сеть сногсшибательное фото, на котором появилась в стильном образе.

На новой фотографии Антонина запечатлена сидя за рулем роскошного черного автомобиля, она присела так, что касается земли. Перед камерой девушка появилась в маленьком черном платье, которое подчеркнуло фигуру и роскошные стройные ножки. ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки, она не смотрит в объектив.

В подписи к кадру Паперная написала: "Total black". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото красотка, засыпая ее комплиментами: "Шикарная", "Вау", "Роскошная", "Огонь", "Шикарно", "Очень красивая! Супер!", "Вы прекрасны", "Космос", "Ну красотка же, с шикарной фигуркой", "Вы невероятная", "Красотка!", "Вы в прекрасной форме, так держать! Очень нежно и женственно", "Красивое черное платьице", "Тоня, какая вы красивая".

Напомним, Дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я тут восседаю...".

Как сообщала Politeka, Худенькая дочь Ольги Сумской примерила слишком короткую юбку: "Прям как школьница".

Также Politeka писала, что Сумская показала свою красотку-дочь, которая переехала жить в Россию: "Балдею от этой мамочки двоих детей".