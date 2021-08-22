Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная показала красавицу-маму
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская сегодня празднует 55-летие. Красотка уже получила от мужа большой букет белых роз, а теперь к поздравлениям присоединилась дочь.
Тоня Паперная, старшая дочь Ольги, опубликовала фото Сумской в Инстаграм. На фото красотка позировала в пальто, впечатляя своей красотой.
"С днем рождения, мамочка", - написала Тоня.
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"Моя родная девочка, обожаю", - написала Ольга в ответ.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"С днём рождения Матусю!!!", "Я подумала что это Мадонна! с днём рождения маму!", "Поздравляю", "Шикарная Ольга", "С днем рождения, Ольга Вячеславовна", "С днем рождения прекрасную, маму, дочку, жену, женщину с которой ассоциируется Украина", "Шикарно выглядите. Пример для многих", "С Днём Рождения Ольгу Вячеславовну! Счастья и здоровья такой невероятной красоты мамочке!".
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