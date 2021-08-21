Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала свои тренировки

Как пишет Politeka.net, от первого брака Ольги Сумской с актером Евгением Паперным родилась дочь Антонина, которая сейчас живет в России. Женщина переехала туда после бракосочетания с известным российским актером Владимиром Яглычем. Пара имеет двоих детей-дочь и сына.

Заметим, что сейчас актриса Паперная в декретном отпуске, ведь год назад родила второго ребенка. Тоня активно ведет свою страницу в Instagram, где рассказывает поклонникам, как приходит в форму после родов.

Паперная опубликовала видео, где показала, что тренироваться ей не мешает даже плохая погода. Тоня качает пресс держа в руках зонтик, что выглядит немного смешно.

"Погода нам не помеха", - написала дочь Сумской.

"Интересные тренировки у вас есть", "вам удобно с распущенными волосами заниматься?",- пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что дочь Ольги Сумской раскрыла секрет своих идеальных форм: "даже после рождения двоих детей..."

Напомним, что 54-летняя Ольга Сумская вывела в свет взрослую дочь от Борисюка: как сегодня выглядит Аня.

A еще Politeka сообщала, что дочь Сумской пофасонила в модном купальнике, поразив фигурой после родов: "А дети точно твои?".