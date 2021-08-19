Дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна покрасувалася в стильній білій сорочці
Як передає Politeka.net, Паперна довгий час живе і будує свою кар'єру в Росії. Вона живе в цивільному шлюбі з затребуваним російським актором, якому вже народила двох дітей. У своєму Instagram зірка часто публікує фото, демонструючи свій стиль і спосіб життя. Варто відзначити, що красою Паперна пішла в свою зоряну матір.
На свіжому фото Паперна позувала у вільній білій сорочці з вирізом і сонцезахисних окулярах. Стильний літній лук припав до лиця зірці. Шарму її образу додали локони і промениста посмішка.
"Вечір", - коротко підписала фото Паперна.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ви дуже схожі на маму на цьому фото", «Ваааууу», «вогонь», «виглядаєте прекрасно», «як ніби з Голлівуду», - пишуть користувачі Мережі.
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