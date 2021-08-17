Народна артистка України Ольга Сумська разом із молодшою дочкою від шлюбу із Віталієм Борисюком Анною засвітилися на Одеському кінофестивалі
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 54-річна актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка знайома українцям як Роксолана із однойменного фільму, разом зі своєю 19-річною дочкою від Віталія Борисюка Анною відвідала головний фестиваль національного кіно – Одеський міжнародний кінофестиваль.
На урочистий захід Анна Борисюк одягла ніжну голубу сукню з квітковим принтом, а Сумська надала перевагу довгій голубій сукні з елементами національної атрибутики.
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Анна Борисюк – дочка Ольги Сумської від другого шлюбу з актором Віталієм Борисюком, яка народилася 2 березня 2002 року. Також Сумська має доньку від першого шлюбу з актором Євгеном Паперним – Антоніну, яка разом з чоловіком живе в Росії.
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